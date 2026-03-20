Красноярцам рассказали, как лабубу становятся приманкой аферистов

В красноярском Отделении Банка России предупреждают о новой схеме мошенничества через игру про лабубу. Так, появились игры про популярных среди школьников игрушек. Выглядят они как развлечение, однако на практике работают по схеме финансовых пирамид.
Ссылку на игру или приложение чаще всего скидывают знакомые — им обещают бонусы за привлечение друзей. Участникам нужно пополнить счет реальными деньгами, купить виртуальную игрушку и получать проценты.
Проблемы начинаются, когда потерпевший решается вывести деньги. Система просит доплатить за активацию вывода, потом сообщает, что не хватает минимальной суммы и так далее. В итоге попавшийся на удочку мошенников переводит еще больше средств.
— Если вам предлагают легкий доход за простые действия в игре, а для вывода средств требуют доплатить — вы имеете дело с мошенниками, — рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.