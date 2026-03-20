На «Красноярских Столбах» заметили весеннее оживление птиц

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В национальном парке «Красноярские Столбы» отмечают первые признаки весны в поведении птиц.
Несмотря на то что устойчивое тепло в регионе еще не наступило и снег в парке сойдет не скоро, пернатые уже начинают проявлять сезонную активность.
По наблюдениям специалистов, из перелетных птиц в окрестностях Красноярска пока зафиксирована только чайка. Однако главным признаком приближающейся весны стало оживление среди зимующих видов, в первую очередь — больших синиц.
Самцы уже начинают активно петь, реагируя на увеличение светового дня и постепенное потепление. Это поведение связано с началом подготовки к брачному периоду: птицы ищут партнеров и готовятся к выведению потомства.
Как отмечают в нацпарке, пока настоящая весна еще впереди, жители города могут насладиться первыми «весенними сигналами» — звонкими птичьими трелями, которые становятся все заметнее с каждым днем.
16+