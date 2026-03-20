Бесплатный прием врача-гериатра для пожилых людей организовали в Дзержинске

В Дзержинске 26 марта пройдет день бесплатной консультации врача-гериатра для горожан старшего возраста. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека». Прием будет организован в кабинете № 110 поликлиники № 2 Городской больницы № 2, начало работы специалиста — с 10:00.
Консультация врача узкого профиля в первую очередь рекомендована людям, страдающим сразу несколькими заболеваниями, такими как диабет, гипертония или артроз. Специалист поможет скорректировать схему приема медикаментов и оценит общее состояние здоровья пациентов. Также обратиться к доктору советуют при ухудшении памяти, частых головокружениях, резком снижении веса или появлении тревожности.
Главная цель мероприятия — комплексная оценка здоровья пожилых людей для сохранения качества их жизни. Гериатр проанализирует не только физические показатели, но и изменения в поведении или аппетите, которые могут свидетельствовать о возрастных изменениях. Предварительная запись и дополнительные условия участия в акции уточняются в регистратуре медицинского учреждения.
