«Байкал-Энергия» впервые завоевала золото Высшей лиги

В конце прошлого сезона в «Байкал-Энергия» объявили об уходе команды из Суперлиги и новой стратегии развития. Прошедший сезон доказал, что этот клуб по-прежнему одна из ключевых точек на карте иркутского спорта — «Байкал-Энергия» впервые в своей истории стала чемпионом Высшей лиги. Подробности в материале irk.aif.ru.
Без усердия Кубок не поднимешь.
«Все, безусловно, счастливы — это большое событие и для города, и для команды, — говорит главный тренер “Байкал-Энергии” Дмитрий Завидовский. — Я в большей степени рад за ребят, потому что знаю, какой непростой путь им пришлось пройти. Знаю, что они очень хотели победить, и в итоге добились своего. Что помогло достичь результата? В первую очередь усердная работа. Парни прислушивались к тренерам, старались выполнить всё то, что от них требовалось. Ну и, конечно же, поддержка болельщиков сыграла роль. Такое количество зрителей на трибунах дает ажиотаж. Всё-таки Иркутск — в первую очередь хоккейный город, здесь этот вид спорта буквально обожают».
Игрок «Байкал-Энергии» Никита Бадаев делится: с детства мечтал играть за основную команду «Байкал-Энергии» и выходить на лёд при полных трибунах.
«Играть при такой поддержке болельщиков — это непередаваемое удовольствие, — говорит спортсмен. — Конечно, я мечтал попасть в Суперлигу, но так сложились обстоятельства, что мы, команда Высшей лиги, оказались единственной в городе. И это, большая ответственность. хотелось бы в будущем поиграть за клуб из родного города и в более высоком дивизионе — всё ещё впереди».
Главный тренер признаётся: каждый из этапов Высшей лиги, будь то игры в подгруппах или финал, был по-своему сложным, и проходных матчей для ребят просто не существовало.
«Важно всегда быть сконцентрированным на цели и ни в коем случае не расслабляться, — рассказывает Дмитрий Завидовский. — Всегда говорю парням: выдохнуть можно будет только после заключительного свистка. Я наставник требовательный и жёсткий, всегда прошу выкладываться на каждой тренировке — без этого кубок над головой не поднимешь».
В этом сезоне в Высшей лиге впервые провели финал по новой схеме с проведением жеребьёвки в прямом эфире. Это новый вектор развития ФХМР с упором на развитие, честность, прозрачность. Иркутскому клубу достались одни из самых сложных соперников, группу сразу окрестили «группой смерти».
«Из-за изменения схемы финального этапа пришлось скорректировать тренировочный процесс — но ведь не только мы оказались в подобной ситуации, — отметил главный тренер. — Конечно, хотелось встретиться с большим количеством команд из других подгрупп, но получилось, как получилось. В целом всё прошло неплохо, я общался с тренерами других команд, всем всё понравилось — и, тем не менее, есть немало возможностей для того, чтобы сделать турнир ещё более интересным для болельщиков».
Победа на домашнем льду.
В групповом этапе финала Высшей лиги «Байкал-Энергия» встретились с красноярским «Енисеем-2», мурманским «Мурманом» и кемеровским «Кузбассом-2». Иркутяне бились, как настоящие соколы и не потерпели ни одного поражения. Во втором этапе финала «Байкал-Энергия» сразились в серии игр за 1−3 места с «Академией Уральский трубник» из Первоуральска и «Маяком» из Краснотурьинска. Обе встречи дались иркутянам тяжело, но ребята всё же добились побед и подняли над головой заветный чемпионский кубок на домашнем льду.
Дмитрий Завидовский отмечает, что все 5 игр финального этапа команда провела хорошо, без серьёзных помарок. Но главное, была выполнена основная задача — пройти их без поражений и ничьих.
«Первую игру финала против “Енисея-2”, на мой взгляд, мы провели хорошо от первой до последней минуты — подвели только глупые удаления, которые поломали ход встречи, — отметил главный тренер. — В матчах за 1−3 места соперники были серьёзные, но ребята показали себя хорошо, играли с достоинством. Конечно, парни выстояли и забили на один мяч больше, чем соперник — этого оказалось достаточно».
Вратарь «Байкал-Энергии» Павел Спасов, знакомый иркутским болельщикам ещё по Суперлиге, стал лучшим игроком финального этапа Высшей лиги. Он защищал ворота в 4 матчах турнира из 5.
«На самом деле, для меня самое главное, что мы заняли первое место, и куда более ценным считаю именно командное достижение, — отмечает спортсмен. — А то, что меня признали лучшим игроком турнира, стало просто бонусом — но, безусловно, очень приятным».
После заключительного матча Высшей лиги у команды небольшой «отпуск»: тренер распустил игроков на неделю, чтобы у них была возможность побыть с семьями, родными и близкими и пережить эмоции от победы вместе с ними. А со следующего понедельника начнётся полноценная работа.
«График тренировок расписан, впереди полноценная работа, нужно начинать подготовку к новому сезону, — отмечает тренер. — Мало завоевать кубок — важно подтвердить свой уровень и в последующих играх, а это самое сложное».