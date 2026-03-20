«Байкал-Энергия» впервые завоевала золото Высшей лиги

«Все, безусловно, счастливы — это большое событие и для города, и для команды, — говорит главный тренер “Байкал-Энергии” Дмитрий Завидовский. — Я в большей степени рад за ребят, потому что знаю, какой непростой путь им пришлось пройти. Знаю, что они очень хотели победить, и в итоге добились своего. Что помогло достичь результата? В первую очередь усердная работа. Парни прислушивались к тренерам, старались выполнить всё то, что от них требовалось. Ну и, конечно же, поддержка болельщиков сыграла роль. Такое количество зрителей на трибунах дает ажиотаж. Всё-таки Иркутск — в первую очередь хоккейный город, здесь этот вид спорта буквально обожают».