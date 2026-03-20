Игорь Кобзев поздравил мусульман Приангарья с праздником Ураза-байрам

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
«В ночь на 20 марта начался Ураза-байрам — особенный день для всех мусульман. Им заканчивается священный месяц Рамазан, а предшествует празднику длительный пост. Поздравляю мусульман Приангарья с праздником! Здоровья, благополучия, умиротворения в душе и сердце», — отметил глава региона.
Игорь Кобзев подчеркнул, что праздник Ураза-байрам олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.
«Это одинаково важно и дорого людям всех вероисповеданий и национальностей. Именно эти ценности лежат в основе единства нашего народа, которое сейчас особенно важно. И Иркутская область — не исключение, здесь живут люди многих конфессий и национальностей», — добавил губернатор.
