Игорь Кобзев поздравил мусульман Приангарья с праздником Ураза-байрам

Ураза-байрам — особенный день для всех мусульман.

Источник: Правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«В ночь на 20 марта начался Ураза-байрам — особенный день для всех мусульман. Им заканчивается священный месяц Рамазан, а предшествует празднику длительный пост. Поздравляю мусульман Приангарья с праздником! Здоровья, благополучия, умиротворения в душе и сердце», — отметил глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что праздник Ураза-байрам олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.

«Это одинаково важно и дорого людям всех вероисповеданий и национальностей. Именно эти ценности лежат в основе единства нашего народа, которое сейчас особенно важно. И Иркутская область — не исключение, здесь живут люди многих конфессий и национальностей», — добавил губернатор.

Ранее мы писали, как правильно встретить Ураза-байрам. Это один из самых главных праздников у мусульман. Для верующих это не просто смена даты в календаре, а глубокий духовный рубеж, момент благодарности Всевышнему за возможность очиститься и укрепить веру.