Как получить компенсацию за советские вклады?

На вопрос отвечает управляющий красноярским отделением Банка России.
«Получить компенсацию можно за вклад, который был открыт до 20 июня 1991 года и не закрыт до конца 1991 года. Но есть ограниченный ряд банков, за вклад в которые можно вернуть деньги» , — объясняет корреспонденту krsk.aif.ru управляющий красноярским Отделением Банка России Сергей Журавлев.
Неважно, действует ли вклад сейчас или человек забрал положенные ему с начала 1992 года деньги, — вклад компенсируют, но в другом размере.
«Компенсацию выплатят только по вкладам, которые были оформлены в Сбербанке РСФСР, Российском республиканском банке Сбербанка СССР или Государственных трудовых сберегательных кассах СССР, работавших на территории РСФСР» , — добавляет специалист.
Претендовать на выплату могут только граждане России. Получить компенсацию за вклады, которые были открыты на территории союзных республик, не получится.
«На размер компенсации влияет сумма, которая лежала на сберкнижке на 20 июня 1991 года. Также важен год, в который вклад был закрыт. Сумма умножается на определённый коэффициент» , — рассказывает представитель Центробанка в Красноярске.
Чем дальше год закрытия вклада после 1991-го, тем выше коэффициент. Для сравнения, 1992 год — коэффициент 0,6, а с 1996 года — 1. Например, если ваш вклад до сих пор открыт и на нём лежит 1 тыс. руб., то эту сумму нужно умножить на единицу.
«Компенсацию можно получить в отделениях Сбербанка. Для этого при себе нужно иметь паспорт, сберегательную книжку, если она сохранилась. Заявление на компенсацию можно написать в самом отделении» , — объясняет Сергей Журавлев.
Помимо компенсации, можно получить и средства, которые лежали на вкладе. Но нужно учитывать, что после деноминации рубля в 1998 году деньги обесценились. Для примера, 1 тыс. руб., положенная на счёт в 1989 году, сейчас равна рублю.