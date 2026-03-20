Для жителей улицы Петра Подзолкова в Красноярске обновят разметку и решат вопрос с проездами

В Красноярске прошло заседание по мониторингу улично-дорожной сети. Основными темами стали вопросы жителей улицы Петра Подзолкова, которая разделяет микрорайон Преображенский и ЖК «Светлый». Свои обращения горожане направляли через соцсети мэра.
Специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства до апреля подготовят предварительную схему полноценного проезда у дома № 16 по улице Петра Ломако. Сейчас этой дорогой пользуются жители Преображенского, а также дети, идущие в школу № 157.
Также будет рассмотрена возможность открытия проезда между ЖК «Бульвар цветов» и домом № 41 на Караульной — с инициативой в управление дороги планируют обратиться сами жители.
Кроме того, в теплое время года на участке улицы Петра Подзолкова, где водители часто нарушают правила при повороте, обновят дорожную разметку.
