Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нелегальные бани демонтировали со льда Байкала после вмешательства прокуратуры

Нарушителям грозит штраф с конфискацией орудий правонарушения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 марта. Служащие Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили на льду Байкала в границах Прибайкальского национального парка незаконно возведенные сооружения: банный комплекс, чаны, туалетные кабины и бытовые помещения. У владельцев строений не было разрешительных документов на их установку.

Как сообщает официальный телеграм-канал (18+) Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 11 марта прокурор внёс представление в дирекцию национального парка. По результатам рассмотрения предписания, четыре незаконно построенных сооружения были демонтированы и вывезены с акватории Байкала.

В отношении нарушителей Дирекцией Прибайкальского национального парка были составлены административные протоколы по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Злоумышленникам грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения.

Ситуация находится под контролем природоохранной прокуратуры.

Ранее агентство сообщало, что Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение при строительстве «ледового» городка в Усть-Илимске. Предприниматель изымал лед из водохранилища без договора водопользования и согласования с Росрыболовством.