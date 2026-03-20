Нелегальные бани демонтировали со льда Байкала после вмешательства прокуратуры

IrkutskMedia, 20 марта. Служащие Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили на льду Байкала в границах Прибайкальского национального парка незаконно возведенные сооружения: банный комплекс, чаны, туалетные кабины и бытовые помещения. У владельцев строений не было разрешительных документов на их установку.
Как сообщает официальный телеграм-канал (18+) Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, 11 марта прокурор внёс представление в дирекцию национального парка. По результатам рассмотрения предписания, четыре незаконно построенных сооружения были демонтированы и вывезены с акватории Байкала.
В отношении нарушителей Дирекцией Прибайкальского национального парка были составлены административные протоколы по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях. Злоумышленникам грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения.
Ситуация находится под контролем природоохранной прокуратуры.
Ранее агентство сообщало, что Усть-Илимская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение при строительстве «ледового» городка в Усть-Илимске. Предприниматель изымал лед из водохранилища без договора водопользования и согласования с Росрыболовством.