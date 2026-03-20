В Волгограде 17 человек эвакуировали из-за пожара на Штурманской

По сообщениям регионального управления МЧС — никто не пострадал.

Рассвет 20 марта 2026 года в Красноармейском районе Волгограда начался с тревожного сигнала. В 05:41 спасатели получили сообщение о пожаре на улице 2-я Штурманская, 4. Горел двухэтажный кирпичный дом 1954 года постройки, который ранее уже признали аварийным.

К моменту прибытия первых пожарных площадь огня достигла 600 кв. м. Из здания срочно вывели 17 жильцов. К тушению привлекли 41 человека и 15 единиц спецтехники. К счастью, обошлось без пострадавших. Все эвакуированные в безопасности.

Дом на Штурманской — не новострой, ему более 70 лет. Здание давно числилось аварийным, и пожар на такой площади — это всегда риск для жизни. Спасатели отработали оперативно, огонь удалось локализовать.

Экстренным службам теперь предстоит разбираться с последствиями.

Ранее сообщалось, как сигарета унесла жизнь двоих волгоградцев.

