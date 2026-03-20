В Калининградской области 45 школ и колледжей оснастили безопасной ИТ-инфраструктурой

В Калининградской области 45 зданий школ и колледжей оснастили безопасной ИТ-инфраструктурой. Созданы кабельные системы, локальные вычислительные сети и сети беспроводного доступа к интернету. Работы проводились в рамках президентского нацпроекта за счет федеральной субсидии 62,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Наша цель — сделать так, чтобы каждый школьник, вне зависимости от того, живет он в областном центре или в отдаленном поселке, имел доступ к передовым знаниям, лучшим учебным платформам и современному оборудованию» — прокомментировал губернатор Алексей Беспрозванных.
В школах также появились точки доступа и видеонаблюдение.
В 2022 году подобной ИТ-инфраструктурой оснастили 205 зданий образовательных организаций. Реализация проекта рассчитана до 2030 года.