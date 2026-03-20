Голикова поручила проверить 11 медучреждений Кемеровской области

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение проверить 11 медучреждений Кемеровской области из-за инцидента в роддоме Новокузнецка.
«Я что хотела, уважаемые коллеги, чтобы это было не просто какой-то проверкой, а чтобы на основе этого были в том числе выработаны предложения по тому, каким образом нужно проверять и реагировать на эти ситуации», — заявила Голикова на расширенном заседании Коллегии Роспотребнадзора.
Голикова также попросила выработать жесткие рекомендации к работе эпидемиологической службы в РФ.
Тринадцатого января стало известно, что в январе в роддоме № 1 Новокузнецка умерли новорожденные. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме № 1 Новокузнецка.