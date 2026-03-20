В Воронежском зоопарке бурые медведи вышли из зимней спячки

Медведи Воронежского зоопарка начинают выходить из берлог. Всю зиму они находились в спячке. Весеннее тепло разбудило животных чуть раньше ожидаемого срока. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили сотрудники учреждения.
Первой, кто решил насладиться весенним воздухом, стала бурая медведица Маша. Она с интересом исследовала ещё не растаявший снег и демонстрировала всем, кто за ней наблюдал, радость от пробуждения.
Вышел из зимней спячки и медведь по кличке Умка, однако пока он предпочитает оставаться в укрытии и отказывается выходить на улицу. Его примеру последовала гималайская медведица Пуша, которая не так давно поселилась в зоопарке. В отличие от своих бурых сородичей она не впадала в полноценную зимнюю спячку. Медведица лишь находилась в полудрёме. В открытый вольер из своего тёплого укрытия она выходила на Масленицу. Тогда Пуша активно общалась с посетителями.
В зоопарке отмечают, что зимний сон для медведей, даже в условиях неволи, является физиологической необходимостью. Он позволяет поддерживать естественные процессы в организме косолапых и приближает условия их содержания к природным. На протяжении всей зимы специалисты следили за состоянием животных, в том числе регулярно меняли воду в вольерах, поскольку питьевой режим важен для медведей даже в период спячки.