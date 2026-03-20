В Воронежском зоопарке бурые медведи вышли из зимней спячки

Вышел из зимней спячки и медведь по кличке Умка, однако пока он предпочитает оставаться в укрытии и отказывается выходить на улицу. Его примеру последовала гималайская медведица Пуша, которая не так давно поселилась в зоопарке. В отличие от своих бурых сородичей она не впадала в полноценную зимнюю спячку. Медведица лишь находилась в полудрёме. В открытый вольер из своего тёплого укрытия она выходила на Масленицу. Тогда Пуша активно общалась с посетителями.