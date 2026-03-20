В Красноярском крае лесные пожарные получили две моторные лодки и два автомобиля

Два автомобиля УАЗ и две моторные лодки пополнили автопарк краевого Лесопожарного центра по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Этой весной ожидаем ещё семь грузовых автомобилей. Также расширяем сеть видеомониторинга: добавим 11 камер, всего их станет 181. Поступит 34 беспилотника. Это серьёзное подспорье в борьбе с огнём, — рассказал директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. Техника будет использоваться для патрулирования лесов по наземным и водным маршрутам, а также для доставки людей и средств к местам пожаров. Лодки распределят в Енисейскую и Борскую станции, а машины направят в Енисейское авиаотделение и Ужурскую лесопожарную станцию. Высокоскоростная лодка с мощным мотором рассчитана на пять мест. Раньше до самой дальней точки приходилось делать круг в 280 километров по земле. На лодке доплывём за два часа. Чем быстрее доберёмся, тем больше шансов справиться с огнём на малых площадях, — отметил начальник Енисейской лесопожарной станции Анатолий Степанов. Напомним, что в апреле Красноярский край присоединится к акции «Сад памяти».