СМИ узнали, какое вооружение перевозят направляемые к Ирану корабли КМП США

На Ближнем Востоке готовится развертывание сразу двух отрядов КМП США. В составе экспедиционных групп — флагманы USS Boxer и USS Tripoli, несущие на борту истребители F-35B, конвертопланы MV-22B и десантные катера LCAC. По предварительным оценкам, набор техники на борту кораблей указывает на вероятную подготовку к десантной операции на необорудованное побережье.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вашингтон направляет в ближневосточный регион дополнительные подразделения морской пехоты и моряков. Как сообщает телеканал NBC News, 11-й экспедиционный отряд морской пехоты США (MEU), насчитывающий не менее 2,2 тысячи человек, в ближайшие дни отправится из Сан-Диего.

По данным американских источников, ядром этой группировки станет десантно-штурмовой корабль USS Boxer. Ожидается, что его будут сопровождать как минимум один или два корабля поддержки.

Телеграм-канал «Военная хроника» уточняет, что помимо флагмана USS Boxer, несущего на борту истребители F-35B, конвертопланы MV-22B Osprey и ударные вертолеты, в состав группы предположительно включены десантно-вертолетный корабль-док USS Portland и десантный корабль USS Comstock.

По оценкам специалистов, такая конфигурация сил, вероятно, указывает на подготовку к масштабной десантной операции. «Портленд» предназначен для транспортировки тяжелой бронетехники и оборудования, а «Комсток» способен обеспечить оперативную выгрузку артиллерии на необорудованное побережье с помощью катеров на воздушной подушке LCAC.

Отмечается, что в случае повреждения или уничтожения флагмана USS Boxer группировка может лишиться ударного потенциала и прикрытия десанта. Несмотря на то что высадка техники технически возможна и при потере одного из кораблей, подобные сценарии сопряжены с критически высокими рисками для всего отряда морского десанта.

Портал USNI News сообщает, что корабли 31-го экспедиционного отряда морской пехоты, переброска которых ранее началась из Японии, проходят Малакский пролив и движутся к Ближнему Востоку. В состав соединения входят десантный корабль USS Tripoli, а также два транспортных дока — USS San Diego и USS New Orleans. Авиационное крыло группы включает истребители F-35B Lightning II, конвертопланы MV-22B Osprey и вертолеты MH-60S Seahawk. На борту также находятся около 2 тысяч морских пехотинцев.

