Волгоградцам советуют проверить данные об имуществе в личном кабинете ФНС

Специалисты ФНС начисляют в настоящее время имущественные налоги жителям Волгоградской области за 2025 год. Налогоплательщикам советуют заглянуть в личный кабинет на сайте ведомства и убедиться, что внесенные в него данные актуальны на данный момент.
«Это поможет избежать некорректного исчисления имущественных налогов», — поясняют в ведомстве.
Если сведения о квартирах, домах, земельных участках, дачах, гаражах. автомобилях и других транспортных средствах, а также другой недвижимости неверны или отсутствуют, об этом необходимо сообщить в налоговый орган. Сообщение можно отправить там же — в личном кабинете.
Имущественные налоги исчисляются ФНС на основании сведений, направленных подразделениями Росреестра, ГИБДД МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС и другими регистрирующими органами. В личном кабинете указываются кадастровый номер объекта, его адрес, площадь, кадастровая стоимость и другие сведения.
