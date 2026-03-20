Власти показали, где именно в Сокольниках собираются строить «кредитный» путепровод за 1,5 млрд рублей

Власти показали, где именно в Сокольниках собираются строить «кредитный» путепровод за 1,5 миллиарда рублей. Объект необходим для будущего туристического кластера с аквапарком. Задание на подготовку проекта планировки опубликовали на портале правовой информации.
Согласно схеме, путепровод с подходами через железную дорогу Зеленоградск — Пионерский пройдёт в районе реки Алейки. Ориентиром служат участки с кадастровыми номерами 39:05:010328:124, 39:05:051101:3440, 39:05:051101:1455. Рядом располагается садовое товарищество «Прибой». В настоящее время на территории отсутствуют какие-либо автомобильные дороги, которые бы вели к будущему мосту.
Заказчиком проекта планировки является АО «Волна» из группы компаний «К8» Александра Качановича, который является застройщиком будущего туристического кластера «Акваполис». Его подготовкой займётся «Балтдорпроект». Документацию разработают за счёт средств инвестора.
Строительство путепровода планируют вести за счёт средств инфраструктурного кредита. Власти намерены потратить на него 1,5 миллиарда рублей. Финансирование рассчитано на 2026−2027 годы. В правительстве Калининградской области отмечали, что путепровод «станет важным элементом транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающим удобное и быстрое сообщение с различными объектами, включая масштабный инвестиционный проект, запланированный к реализации в данном населённом пункте».
В районе посёлка Сокольники планируют построить туристический кластер с самым крупным в России крытым бассейном. Проект холдинга К8 Александра Качановича одобрил совет по улучшению инвестиционного климата в мае 2024 года. На заседании застройщик попросил помочь с обеспечении инфраструктуры.
«Мы позиционируем этот проект как самое быстрое море и надеемся, что местным жителям это очень понравится. Он находится на несколько километров дальше Зеленоградска, но основная часть этого пробега на нашей высокоскоростной магистрали. Непосредственно от съезда [с Приморского кольца] до моря у нас около полутора километров. Плюс очень мощная парковка, которая будет реализована, как надземная, так и подземная. Подъезд реализуем сами, а с переходом через ж/д хотелось бы попросить нам в этом помочь», — заявлял Качанович.
В аквапарке хотят разместить водные аттракционы, профессиональные искусственные волны для сёрфинга, открытые и «парящие» бассейны с видом на море, спа, фитнес, помещения для спорта и йоги, зоны отдыха и развлечений. В подземной части комплекса появятся торговый центр и паркинг.
Проект «Акваполис» также включает строительство санатория, отелей и гостиниц, многоквартирных домов, школы и детского сада. Общий объём вложений оценивают в 77 миллиардов рублей.