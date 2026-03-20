1,5 тысячи жителей Ростовской области вышли на пенсию раньше срока в 2026 году

С начала 2026 года 1529 жителям Ростовской области пенсии по старости назначили раньше срока. Об этом рассказали в донском отделении СФР.
На льготные условия выхода на пенсию имеют право: представители профессий с тяжелыми и опасными условиями труда, педагоги, медицинские работники, многодетные матери, родители детей с инвалидностью, работники с длительным, северным или специальным стажем.
Например, в этом году пенсионерами досрочно стали 182 специалиста с длительным стажем. В данном случае речь идет о женщинах и мужчинах, стаж которых оказался более 37 и 42 лет.
Еще 644 человека отработали в тяжелых условиях труда. Также пенсионерами стали 112 работников сферы образования, 92 медицинских работника, 257 матерей троих и более детей и 207 родителей детей с инвалидностью.
— Перед назначением страховой пенсии проверяют и готовят документы, необходимые для назначения пенсий, уточняют информацию на индивидуальном лицевом счете гражданина, — рассказала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Узнать свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно самостоятельно. Для этого нужно запросить выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, а также лично — в клиентской службе СФР или в МФЦ.
