«Газета.Ru»: более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Две трети автовладельцев сокращают траты на обслуживание машины, 39% начали самостоятельно заниматься ремонтом, следует из исследования Росгосстраха и Авто.ру.

«Подавляющее большинство автовладельцев пожаловались на заметный рост этих затрат за последний год. Почти каждый третий респондент (32%) сообщил об увеличении расходов на 15−29%, еще 27% — на 10−14%. Для 17% автовладельцев траты выросли более чем на 30%, а еще 16% отметили прибавку в пределах 5−9%. Лишь 7% заявили, что их расходы не изменились, и только 1% смогли сократить затраты. Две трети автовладельцев признались, что на фоне этого они были вынуждены искать способы сэкономить. Чаще всего для этого россияне берут на себя простое обслуживание автомобиля, замену расходников и мелкий ремонт — так поступают 39% опрошенных», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

Интернет-издание также отмечает, что более трети (37%) россиян отложили несрочный ремонт на потом, 31% реже пользовались автомобилем, при этом 29% перешли на более дешевые запчасти и расходники, 28% увеличили интервалы техобслуживания, а каждый пятый (22%) стал чаще искать скидки и спецпредложения на сервисное обслуживание, запчасти и сопутствующие услуги.