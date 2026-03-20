Более трети россиян стали самостоятельно ремонтировать автомобили

«Подавляющее большинство автовладельцев пожаловались на заметный рост этих затрат за последний год. Почти каждый третий респондент (32%) сообщил об увеличении расходов на 15−29%, еще 27% — на 10−14%. Для 17% автовладельцев траты выросли более чем на 30%, а еще 16% отметили прибавку в пределах 5−9%. Лишь 7% заявили, что их расходы не изменились, и только 1% смогли сократить затраты. Две трети автовладельцев признались, что на фоне этого они были вынуждены искать способы сэкономить. Чаще всего для этого россияне берут на себя простое обслуживание автомобиля, замену расходников и мелкий ремонт — так поступают 39% опрошенных», — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.