В Кизеле после аварии на трубопроводе прокуратура выявила нарушения

Прокуратура города Кизела Пермского края провела проверку после аварии на магистральном трубопроводе. В ходе надзорных мероприятий были обнаружены нарушения. По итогам проверки представления направлены руководству ресурсоснабжающей организации МУП «Ключи 2015», а также в адрес её учредителя — администрации Кизеловского муниципального округа. Кроме того, поставщика ресурсов планируется привлечь к административной ответственности. Соответствующие материалы уже переданы в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, где будет принято решение по существу.