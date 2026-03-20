Нижегородский пенсионер выиграл 15 млн рублей в лотерею

Источник: Живем в Нижнем

Пенсионер из Нижегородской области Валерий выиграл 15 миллионов рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе «Столото».

Мужчина признался, что растерялся, узнав о столь крупном выигрыше. В первую очередь, нижегородец рассказал о выигрыше дочке. Она не сразу поверила, но, посмотрев результаты розыгрыша вместе с отцом, убедилась. Пенсионер отметил, что у всех домочадцев осознание пришло не сразу.

Победитель лотереи более 50 лет работал на заводе слесарем по сборке и ремонту. Сейчас он занимается здоровьем и проводит время с семьей. Выигранные деньги мужчина планирует потратить на застекление балкона и выплату кредита. Кроме того, он хочет помочь детям достроить дачу.

Напомним, лотерейного миллионера разыскивают в Нижегородской области. Он выиграл более двух миллионов рублей, но пока не пришел за выигрышем.