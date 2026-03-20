Разрешения на добычу пернатой дичи могут получить нижегородцы

В Нижегородской области с 20 марта стартует выдача разрешений на добычу пернатой дичи в преддверии весеннего охотничьего сезона. Государственное учреждение, ответственное за лесное хозяйство и животный мир региона, совместно с его территориальными подразделениями будут принимать заявления от охотников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Ежегодно более 6000 человек стремятся получить разрешение на добычу пернатой дичи. Важно помнить, что по завершении охотничьего сезона необходимо предоставить отчет о добыче, даже если она не состоялась. Несоблюдение этого правила может привести к отказу в выдаче новой лицензии на срок до года.
Соблюдение установленных сроков и правил охоты является ключевым фактором для сохранения биоразнообразия области, подчеркнул министр лесного хозяйства и охраны животного мира Роман Воробьев.
Для получения консультации по вопросам выдачи разрешений можно обратиться в Министерство лесного хозяйства Нижегородской области по телефону 8 (831) 434−32−88 или по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, кабинет 67. Информация о территориальных отделах и их графике работы доступна на официальном сайте министерства.
Для оформления разрешения требуется подать заявление и уплатить государственную пошлину — 650 рублей. Дополнительно взимается сбор за пользование объектами животного мира, размер которого зависит от вида добычи: например, 20 рублей за тетерева и 100 рублей за глухаря.
Сроки весенней охоты на пернатую дичь в Нижегородской области установлены следующим образом:
Селезни уток с живыми подсадными утками: с 1 апреля по 10 мая.
Боровая дичь (глухарь, тетерев) и вальдшнеп: юг — с 11 по 20 апреля, север — с 18 по 27 апреля.
Водоплавающая дичь (гуси, казарки, селезни уток, кроме охоты с подсадной уткой): юг — с 18 по 27 апреля, север — с 25 апреля по 4 мая.
Весенняя охота проводится на определенных видах и в определенной форме: на глухарей и тетеревов на току, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой или чучелами, а также на гусей из укрытия с использованием чучел, профилей или манков.
Готовые образцы платежных документов для уплаты пошлин и сборов можно скачать на сайте Минлесхоза Нижегородской области в разделе «Информация для охотников/Выдача разрешений на право охоты».
