Разрешения на добычу пернатой дичи могут получить нижегородцы

Весенняя охота проводится на определенных видах и в определенной форме: на глухарей и тетеревов на току, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой или чучелами, а также на гусей из укрытия с использованием чучел, профилей или манков.