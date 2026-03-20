Что произойдет в день весеннего равноденствия, 20 марта 2026 года?

В этом году весеннее равноденствие приходится на 20 марта. Продолжительность светлого и темного времени суток будет одинакова — день и ночь продлятся по 12 часов.
Сегодня в 17:46 по московскому времени наступит астрономическая весна. В это время Земля преодолеет ровно половину пути по своей орбите вокруг Солнца от дня зимнего солнцестояния до дня летнего солнцестояния — от самой длинной ночи в году до самого длинного светового дня в году, пояснил vrn.aif.ru руководитель проекта «Астро_Врн» Дмитрий Лавров.
День летнего солнцестояния в 2026 году выпадает на 21 июня, 23 сентября наступит осеннее равноденствие, а день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря.