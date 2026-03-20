В Прикамье зафиксирован рост подростковой преступности

Мошенники используют несовершеннолетних, чтобы выводить украденные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Преступность среди несовершеннолетних за год в Пермском крае выросла на 7,8%, об этом на заседании заксобрания Прикамья сообщил начальник краевого главка МВД, генерал-майор полиции Владислав Толкунов.

В целом по России рост подростковой преступности составил 10%. При этом одной из значимых проблем остается широкое распространение «дропперства»: мошенники активно привлекают подставных лиц, в том числе несовершеннолетних для перевода и обналичивания похищенных денежных средств.

За год органы внутренних дел раскрыли 13,5 тысячи преступлений, общее число которых снизилось более чем на 9% относительно прошлого года. Отмечается высокая эффективность расследования умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей и краж из квартир. Кроме того, были успешно раскрыты все совершенные убийства, изнасилования и разбои.