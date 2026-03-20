Мэр Красноярска взял паузу по новым встречам с жителями районов

«Возьму пока небольшую паузу по новым встречам в районах. Требуется время, чтобы проанализировать поступившие обращения и организовать по ним работу. Собираю у себя ответственные службы, вникаем в каждый сигнал. Какие-то вопросы решены оперативно, ряд будет реализован в сезон благоустройства. Есть обращения, требующие серьёзного финансирования, поэтому ставим их в план на перспективу», — рассказал градоначальник.