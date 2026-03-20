Мэр Красноярска взял паузу по новым встречам с жителями районов

Глава Красноярска решил временно прервать серию открытых встреч с жителями районов города. Об этом он сообщил сегодня в своих соцсетях.
Сергей Верещагин напомнил, что за последний месяц провел четыре открытые встречи в Октябрьском, Ленинском, Советском и Свердловском районах. Их участниками стали почти 800 жителей, от которых поступило 373 вопроса. На их основе был сформирован большой блок задач, для решения которых необходимо время.
«Возьму пока небольшую паузу по новым встречам в районах. Требуется время, чтобы проанализировать поступившие обращения и организовать по ним работу. Собираю у себя ответственные службы, вникаем в каждый сигнал. Какие-то вопросы решены оперативно, ряд будет реализован в сезон благоустройства. Есть обращения, требующие серьёзного финансирования, поэтому ставим их в план на перспективу», — рассказал градоначальник.
Продолжить встречи с жителями Сергей Верещагин планирует в конце марта. Первым на очереди анонсирован Железнодорожный район, затем — Кировский и Центральный. О дате, времени и месте красноярцам сообщат заранее.
