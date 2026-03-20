«Арестовано четыре квартиры, счета и автомобиль». МВД показало, как ОМОН и отряд спецназа «Гранит» задержали директора фирмы в Минске и его помощников

В Минске бойцы ОМОНа и отряда спецназа «Гранит» задержали директора и менеджера фирмы. Подробности рассказали в МВД.
Так, оперативниками управления ГУБОПиК МВД по городу Минску при силовой поддержке бойцов ОМОНа и отряда спецназначения «Гранит» были задержаны двое минчан и иностранец. Фигуранты подозреваются в организации незаконного пребывания в Беларуси одиннадцати граждан стран Южной Азии.
Так, 46-летние директор и менеджер фирмы по аренде квартир в столице предоставляли жилье нелегалам. Фигуранты в 4 — 5 раз завышали стоимость квартир в сравнении с рыночной ценой, а, получив деньги, затем заставляли иностранцев выселяться, угрожая милицией или под иными предлогами. Деньги обманутым нелегалам они не возвращали.
В Беларуси мигранты незаконно проживали и работали нелегально. Находить клиентов минчанам тоже за деньги помогал 51-летний гражданин одной из стран Южной Азии.
Расследуется уголовное дело об организации незаконной миграции. У фигурантов арестовали четыре квартиры, счета в банках и один автомобиль. Нелегалов уже депортировали из республики.
— Устанавливаются иные участники преступной схемы, — прокомментировали в МВД.
