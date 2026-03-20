1 апреля в Красноярске пройдет форум «Вместе со СВОими»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья станут участниками инклюзивного форума «Вместе со СВОими», который 1 апреля состоится в Красноярске.
Форум пройдет в формате диалога. Событие направлено на комплексную поддержку людей с ампутацией нижних конечностей при восстановлении после медицинской реабилитации. Спикерами форума станут ветераны боевых действий, спортсмены и медики, которые расскажут о личных историях восстановления после серьезных травм и поделятся опытом преодоления трудностей, связанных с адаптацией. Основным спикером выступит инициатор проекта «Вместе со СВОими», заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Ирина Слуцкая. В период своей спортивной карьеры двукратной чемпионке мира пришлось пройти непростой путь восстановления.
В программу форума включены также практическое занятие по обучению маневренности ходьбы на протезе и мастер-класс по скандинавской ходьбе. Инклюзивный форум «Вместе со СВОими» проходит в рамках одноимённого физкультурно-реабилитационного проекта Добровольного физкультурного союза и АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Событие проводят при поддержке Фонда президентских грантов. Партнёром проекта в Красноярске выступает КрасГМУ.18+