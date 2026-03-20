В Калининграде прошло молитвенное стояние за воинов Росгвардии

В кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде состоялась духовная акция Русской православной церкви — великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии. Богослужение приурочили к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка.
В молитве участвовали военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии, бойцы ОМОН и СОБР регионального управления, а также священники, окормляющие личный состав в Калининградской области.
Акция проходит по всей стране по благословению патриарха Кирилла. Следующие стояния состоятся в Смоленске и Ставрополе.
В Калининград приезжала делегация Синодального военного отдела. Иерей Роман Богдасаров встретился с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом: они обсудили духовную работу с росгвардейцами в регионе. Также священник провел беседу с личным составом вневедомственной охраны, ОМОН «Град» и СОБР «Викинг» — о молитве, духовной жизни и соблюдении заповедей.