Эксперт объяснил, почему лисы стали чаще появляться в городах

Профессор Гламаздин: город оказался для лис своеобразным «супермаркетом».

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Частое появление лис в населенных пунктах в последнее время связно с мягкими зимами и отсутствием крупных хищников, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор, Игорь Гламаздин.

«Пищевые отходы, грызуны в подвалах, птицы в скверах, декоративные пруды, мягкие зимы, отсутствие крупных хищников — все это создает почти идеальные условия для жизни. В результате лисы не просто заходят в города эпизодически, а формируют устойчивые популяции. Их можно встретить в спальных районах, на стройплощадках, в промзонах и, конечно, в городских парках», — объяснил эксперт.

По его словам, рыжая лисица — один из самых адаптивных хищников Северного полушария. Биологи называют такие виды «пластичными»: они легко меняют рацион, поведение и даже режим активности в зависимости от условий среды. Город оказался для лисы не враждебной территорией, а своеобразным «супермаркетом под открытым небом».