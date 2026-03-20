Направление «Код знаний» на форуме «иВолга 2026» будет курировать Прикамье

Организаторы Молодежного форума Приволжского федерального округа «иВолга», который пройдет в конце июля этого года в Самарской области, обсудили концепцию глобального мероприятия и ход его подготовки, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
В ходе обсуждения итоги прошлого года озвучил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, форум объединил более 1,5 тысячи человек из 80 регионов России и девяти иностранных государств, а конкурс на участие в нем составил рекордные 20 человек на одно место.
В нынешнем году управлять работой форума будет Окружная дирекция. В этом административном органе курировать каждое направление глобального мероприятия станет один из регионов ПФО, например, Татарстан проконтролирует «Код служения», а Мордовия — «Семейный код». Пермскому краю досталось направление «Код знаний».
Местом проведения «иВолги» в Самарской области станут Мастрюковские озера. Участники здесь будут проживать в палаточном городке. Также на форуме заработает Инклюзивный городок, где предусмотрены жилые зоны и площадки для отдыха для участников с ограниченными возможностями здоровья.
В программе форума запланированы различные активности. Среди них — конкурс шатров, фестивали начальной военной подготовки и дворовых видов спорта, «иВолжский пленэр» (конкурс художников) и некоторые другие.
В рамках форума «иВолга» будет действовать профильная площадка «Движения Первых». Его участники — обучающиеся, наставники и специалисты различных сфер. В ходе совместной работы они сформируют продукты, способствующие развитию детско-молодежного движения в целом.
Напомним: форум проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его организаторами выступают правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и «Движения Первых».