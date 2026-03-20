70 нарушений выявили в автобусах Нижнего Новгорода

Представители проверяющих органов обнаружили трещины на ветровых стеклах, изношенную или поврежденную обивку сидений, а также общую загрязненность салонов и неисправность электронных информационных табло.

В рамках контроля за соблюдением условий договоров, специалисты осуществили проверку трех автобусных направлений, за которые отвечает АО «Нижегородпассажиравтотранс». Данная информация была предоставлена ЦРТС.

Проверке подверглись автобусы, курсирующие по маршрутам № 43, № 72 и № 86. В общей сложности было осмотрено 19 транспортных средств, в которых было зафиксировано 70 фактов несоответствия установленным требованиям.

Наиболее распространенными нарушениями стали неправильное оформление наружной и внутренней информации на автобусах. У некоторых машин отсутствовали системы автоматического учета пассажиропотока, а на сиденьях присутствовали посторонние надписи или изображения.

Как добавили в ЦРТС, по факту обнаруженных нарушений инициирована претензионная процедура с целью наложения штрафных санкций на транспортную компанию.

Ранее сообщалось, что 7 нижегородских компаний получат субсидии на пассажирские перевозки.