70 нарушений выявили в автобусах Нижнего Новгорода

В рамках контроля за соблюдением условий договоров, специалисты осуществили проверку трех автобусных направлений, за которые отвечает АО «Нижегородпассажиравтотранс». Данная информация была предоставлена ЦРТС.
Проверке подверглись автобусы, курсирующие по маршрутам № 43, № 72 и № 86. В общей сложности было осмотрено 19 транспортных средств, в которых было зафиксировано 70 фактов несоответствия установленным требованиям.
Наиболее распространенными нарушениями стали неправильное оформление наружной и внутренней информации на автобусах. У некоторых машин отсутствовали системы автоматического учета пассажиропотока, а на сиденьях присутствовали посторонние надписи или изображения.
Кроме того, представители проверяющих органов обнаружили трещины на ветровых стеклах, изношенную или поврежденную обивку сидений, а также общую загрязненность салонов и неисправность электронных информационных табло.
Как добавили в ЦРТС, по факту обнаруженных нарушений инициирована претензионная процедура с целью наложения штрафных санкций на транспортную компанию.
