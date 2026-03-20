Ледовую переправу через реку Енисей закрыли в Красноярском крае

В Красноярском крае с 20 марта закрыли ледовую переправу через реку Енисей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Отмечается, что движение по ледовой переправе через реку Енисей закрыли на участке «Южный промышленный узел Лесосибирска — 1 км ниже посёлка Высокогорский».
Причиной стало завершение технологического процесса перевозки лесоматериалов с участков Рудиковского лесничества. Переправа закрыта до следующего зимнего сезона.
