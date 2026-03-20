В Красноярске 13-летняя школьница угодила под машину из-за гололеда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Свердловском районе произошло ДТП с участием 13-летней девочки.
По данным Госавтоинспекции, школьница выбежала на дорогу перед автомобилем Toyota, поскользнулась на льду и оказалась под колесами.
Очевидцы помогли вытащить подростка и вызвали помощь. Водитель, 41-летняя женщина, доставила девочку к родителям, после чего семья обратилась к медикам. Ребенка госпитализировали с легкими травмами.
После этого автомобилистка вернулась на место происшествия и вызвала сотрудников полиции. В отношении нее составлены административные материалы, сотрудники ГАИ продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.
16+