Полный запрет на торговлю алкоголем введут в Свердловской области на три дня

В Свердловской области по поручению губернатора Дениса Паслера введут полный запрет на продажу алкоголя в дни некоторых праздников. Об этом заявил руководитель проекта «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов.
Власти Свердловской области внесли изменения в закон № 103 «О регулировании розничных продаж алкоголя и ограничений его потребления в регионе», пишет «КП-Екатеринбург». Теперь в Свердловской области запрещено продавать алкоголь в течение трех дней:
- 1 июня, в Международный день защиты детей;
- 1 сентября, в День знаний;
- во вторую субботу сентября, в День трезвости.
Напомним, что в феврале 2026 года Свердловская область занимала второе место по объему розничных продаж пива и пивных напитков. Именно это стало причиной принятия решения, направленного на ограничение продажи алкоголя в регионе.
Редакция РИА «ЕАН» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Мы не пропагандируем алкоголь!