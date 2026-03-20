Почти 2000 неблагополучных семей в Нижнем Новгороде получили помощь

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как сообщили в пресс-службе городской Думы, за минувший год в ходе межведомственных рейдов помощь была оказана 1 983 неблагополучным семьям. Поддержка носила комплексный характер: от консультаций юристов и психологов до прямой материальной помощи продуктами питания, одеждой и средствами гигиены.
В случаях, когда оставаться с родителями было небезопасно, специалисты принимали оперативные меры по защите прав несовершеннолетних. Так, 199 детей были определены в учреждения социальной защиты, а 51 ребенок направлен в медицинские организации для оказания необходимой помощи. Еще четверых детей передали на попечение близким родственникам.
Благодаря усиленной профилактической работе и институту наставничества ситуацию во многих семьях удалось стабилизировать. По итогам года 84 нижегородские семьи были официально сняты с межведомственного контроля в связи с исправлением ситуации. Депутаты профильной комиссии подчеркнули, что системный подход позволяет не только контролировать дисциплину, но и реально помогать людям выходить из кризиса.
