В бассейне Волги выявили 10 новых для реки видов рыб

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученые впервые получили масштабные результаты при исследовании генетического разнообразия рыб Волги и ее притоков, изучив ДНК-штрихкоды 84 видов. В ходе работы они обнаружили 10 видов, ранее не описанных в бассейне Волги, причем три из них могут оказаться новыми для науки, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
«Массовое генетическое сканирование видового разнообразия позволило получить принципиально новые результаты по рыбам Волжского бассейна. В частности, мы обнаружили 10 новых для Волги видов, которые ранее никогда не отмечались в бассейне этой реки. Из них семь относятся к уже известным, а три — кандидаты в новые для науки виды, которые нуждаются в более тщательном изучении и, возможно, описании», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, поддержанного грантом РНФ, Бориса Лёвина, кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.
Полученная библиотека ДНК-штрихкодов позволит быстро определять видовую принадлежность рыб по небольшим образцам тканей или по ДНК, содержащейся в воде. Это упростит экологический мониторинг исчезающих видов и выявление чужеродных для бассейна Волги рыб.
Волжский бассейн занимает существенную часть европейской территории России и испытывает значительную антропогенную нагрузку. Здесь активно ведется рыболовство, русла рек зарегулированы дамбами гидроэлектростанций, а с сельскохозяйственных полей в воду попадают химикаты. В этих условиях данные о видовом разнообразии рыб важны для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Метод исследования.
Исследователи из Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН вместе с коллегами впервые применили метод ДНК-штрихкодирования для массовой оценки разнообразия волжских рыб. Этот подход позволяет определять вид по определенному участку ДНК, который совпадает или почти совпадает у особей одного вида, но отличается у разных видов. Такой метод особенно важен в случаях, когда в водоеме обитают внешне похожие рыбы.
В результате авторы создали самую полную на сегодняшний день библиотеку генетических штрихкодов для рыб Волжского бассейна. По данным исследователей, база охватывает 85% всех обитающих здесь видов.
Полученные генетические ДНК-штрихкоды будут полезны для дальнейших исследований эволюции и биогеографии речных видов рыб. Кроме того, их можно использовать для отслеживания распространения и численности редких и уязвимых видов, а также для выявления чужеродных для бассейна Волги рыб.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Metabarcoding and Metagenomics. Исследование также выполнено при участии сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Мордовского государственного заповедника, Астраханского государственного заповедника, Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Санкт-Петербургского научного центра РАН.