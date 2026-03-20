В Воронеже отменили концерт рэпера Ганвеста

Виной всему призывы к употреблению наркотиков.

Выступление рэп-исполнителя Ганвеста в Воронеже отменили. Об этом накануне сообщил в соцсетях ресторан-бар Borjia.

Именно на площадке этого заведения 20 марта должен был состояться концерт рэпера. Но ГУ МВД России по нашему региону выдало заведению предписание о невозможности проведения мероприятия из-за того, что в песнях есть призывы к употреблению наркотиков.

Представители Ганвеста предложили перенести дату выступления или провести концерт на фоне возможных штрафов. Но администрация площадки отвергла подобное решение проблемы. Всем купившим билеты зрителям вернут деньги.