​Красноярцев приглашают на бесплатные занятия по скалолазанию

В Красноярске молодежный центр «Патриот» открывает набор на бесплатные мастер-классы по скалолазанию. Об этом сообщили в мэрии.
Проект реализуется для активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для участия нужно собрать команду от 5 до 10 человек и пройти регистрацию по ссылке. Занятия проходят на специально оборудованном скалодроме. Спортсмены под руководством опытного инструктора осваивают базовые техники скалолазания, узнают о правилах безопасности и страховки, а также отрабатывают полученные навыки на практике.
Программа рассчитана как на новичков, так и на тех, кто уже имеет опыт. Тренировки проводят по гибкому графику: на первой и третьей неделе каждого месяца, по вторникам или пятницам с 12:00 до 14:00 по адресу проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 62.
«Открытый мастер-класс по скалолазанию — это обучающее занятие, направленное на освоение базовых техник лазания. Участники познакомятся с правилами безопасности, основами работы со страховочным оборудованием и техникой передвижения по искусственному скальному рельефу. По итогам каждый получит практические навыки и рекомендации для дальнейшего развития в этом спорте», — рассказал инструктор по скалолазанию Иванов Егор.
Количество мест ограничено составом групп. После регистрации с каждой командой свяжется инструктор для согласования точной даты и времени занятия.
Узнать подробнее о работе клубов можно в группе молодежного центра «ВКонтакте» или по телефону: 201−54−90.
