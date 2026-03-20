Эксперты выяснили, в какой сфере чаще всего подрабатывали пенсионеры

«В складской логистике число предложений о подработке упаковщиком с пометкой доступности для исполнителей пенсионного возраста этой зимой выросло на 63% за год. На позиции в среднем можно было рассчитывать на 6394 рубля за смену. При этом фактический доход на подработке может отличаться в зависимости от региона, количества смен и условий конкретного заказчика. Также значительно выросло число предложений о подработке для пенсионеров в сфере строительства и ремонта: за год их стало больше в 2,2 раза (+117%), а средние предлагаемые вознаграждения достигают 37 562 ₽/месяц. Активнее всего на подработку искали строителей (+189%). В среднем за выполнение подобных задач исполнители могли рассчитывать на 93 329 ₽/месяц», — пишет информационный портал РИАМО.