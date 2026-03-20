«Выпал местами»: первый весенний град удивил волгоградцев — видео

Жители микрорайона Семь ветров Дзержинского района Волгограда столкнулись с уникальным явлением — в пятницу, 20 марта здесь пошел первый весенний град, но выпал избирательно, покрыв только небольшие островки.
«Впервые такое вижу — в одном месте он прямо сильный, а буквально в двух метрах ничего нет. Через какое-то расстояние снова появляется. Очень интересное природное явление», — делится волгоградка, заснявшая происходящее на видео.
Горожанка рассказывает — она и раньше замечала, что также избирательно с неба падают капли в этом районе. Наблюдается это явление по большей части в близи деревьев.
