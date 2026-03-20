Движение по четырём мостам в Воронежской области невозможно из-за паводка

Уровень воды во всех реках региона продолжает повышаться.

Источник: АиФ Воронеж

Четыре моста в Воронежской области закрыли из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в пятницу, 20 марта.

Затопленными остаются низководные переправы через реки Сухая Россошь (Подгоренский район) и Икорец (Лискинский район).

Временно развели и понтонные мосты через реку Дон у села Старая Калитва в Верхнемамонском районе и у села Галиевка Богучарского района.

По данным МЧС, уровень воды во всех реках региона продолжает повышаться. Несмотря на это, угрозы подтопления населённых пунктов на данный момент нет.