Движение по четырём мостам в Воронежской области невозможно из-за паводка

Четыре моста в Воронежской области закрыли из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в пятницу, 20 марта.
Затопленными остаются низководные переправы через реки Сухая Россошь (Подгоренский район) и Икорец (Лискинский район).
Временно развели и понтонные мосты через реку Дон у села Старая Калитва в Верхнемамонском районе и у села Галиевка Богучарского района.
По данным МЧС, уровень воды во всех реках региона продолжает повышаться. Несмотря на это, угрозы подтопления населённых пунктов на данный момент нет.