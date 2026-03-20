Каким туристы видят Нижний Новгород

Многие гости отмечают, что с размещением возникают сложности. Спрос заметно вырос, и найти свободный номер в отеле на популярные даты становится труднее. Туристка из Владимира рассказала, что в новогодние праздники почти все гостиницы были уже забронированы, а оставшиеся предлагали номера по заоблачным ценам. За трехместный номер на три ночи в отеле в центре просили свыше 50 тысяч рублей. В итоге она остановилась в более бюджетном варианте неподалеку, но столкнулась с недостатками: плохой звукоизоляцией и перебоями с завтраками.