Каким туристы видят Нижний Новгород

В 2025 году Нижегородскую область посетили более пяти миллионов туристов. Путешественники едут в Арзамас и Дивеево, Городец, Большое Болдино, Выксу и, конечно, Нижний Новгород. Pravda-nn.ru изучила впечатления туристов, чтобы понять, каким видят город приезжие.
Многие гости отмечают, что с размещением возникают сложности. Спрос заметно вырос, и найти свободный номер в отеле на популярные даты становится труднее. Туристка из Владимира рассказала, что в новогодние праздники почти все гостиницы были уже забронированы, а оставшиеся предлагали номера по заоблачным ценам. За трехместный номер на три ночи в отеле в центре просили свыше 50 тысяч рублей. В итоге она остановилась в более бюджетном варианте неподалеку, но столкнулась с недостатками: плохой звукоизоляцией и перебоями с завтраками.
Приезжий москвич рассказал, что дешевые квартиры (от 2,5 до 3 тысяч рублей в сутки) обычно находятся в плачевном состоянии, а жилье с нормальным ремонтом стартует от шести тысяч рублей в день. При этом выбор квартир среднего ценового сегмента крайне ограничен. Нередко фотографии в объявлениях не соответствуют реальности, а иногда хозяева предлагают заселиться в другое жилье, ссылаясь на то, что выбранный вариант уже занят.
Самыми популярными для посещения локациями остаются знаковые места города. Путешественники с удовольствием гуляют по Большой Покровской улице, посещают кремль, где можно подняться на стены и пройти «зимний» маршрут, спускаются на фуникулере и заглядывают на Рождественскую улицу. Посещают набережные Федоровская и Нижневолжская, а также музей ГАЗа.
Особую славу городу принесли закаты: Нижний Новгород нередко называют их столицей. Турист из Петербурга сравнивает это явление с белыми ночами в Санкт‑Петербурге.
Некоторые гости отмечают необычный пейзаж из-за того, что город находится на возвышенности. Путешественница из Владимира нашла сходство Нижнего Новгорода с городами Греции и Италии: много лестниц, крутых склонов и переходов, а между домами петляют узкие мощеные дорожки.
Однако не все районы города производят приятное впечатление. Заречная часть, например, разочаровывает многих туристов. Один из путешественников описал ее как набор домов, разделенных полями и промзонами. По его словам, после долгого пребывания там возникает ощущение уныния и желание поскорее уехать.
Среди других претензий — мусор на улицах, слабое освещение в вечернее время и неприятный запах канализации, который замечают и туристы, и местные жители. Туристка из ЛНР рассказала, что особенно сильно пахло по вечерам, хотя позже ситуация улучшилась.
Что касается транспорта, то здесь мнения разделились. Многие гости города хвалят невысокую стоимость проезда по сравнению с Москвой и Санкт‑Петербургом, а также туристов удивляет практика передачи банковских или транспортных карт по салону маршруток для оплаты — необычайный уровень доверия. С другой стороны, цены на такси многие считают завышенными. Москвич отметил, что пробки и долгое ожидание общественного транспорта усложняют передвижение: порой на дорогу уходит до двух часов, и за это время можно застрять на одном шоссе или проспекте.
Приятным исключением стала канатная дорога — она вызвала у туристов восторг. Путешественникам понравилось, что это не просто туристическая достопримечательность, а полноценный вид общественного транспорта.