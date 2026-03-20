Учреждения ГУФСИН перечислили в бюджет Красноярского края больше 1,3 млрд рублей

Организации ГУФСИН России по Красноярскому краю продолжают активно включаться в реализацию нацпроектов, госпрограмм федерального уровня, региональных инициатив и мероприятий местного значения. Об этом сообщил начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю Антон Ефаркин в ходе выступления перед депутатами Законодательного собрания края с докладом о деятельности ведомства в 2025 году. За отчетный период заключено 212 госконтрактов, направленных на удовлетворение потребностей краевых организаций, бюджетных учреждений и структур исполнительной власти региона на общую стоимость свыше 458,5 млн рублей. Уровень занятости среди лиц, обязанных трудиться согласно приговору суда, составил 98%. К трудовой деятельности привлекается каждый осужденный, имеющий исполнительный документ. Средний размер ежемесячной заработной платы данной категории работников достигает 18 685 рублей. Совокупный объем выполненных организациями работ и оказанных ими услуг превысил отметку в 3 миллиарда 600 миллионов рублей. За счет налоговых поступлений и иных обязательных платежей учреждения перечислили в бюджет Красноярского края около 1 миллиарда 377 миллионов рублей. Кроме того, объемы производства сельхозпродукции позволяют обеспечить внутренние потребности учреждений в базовых продуктах питания, включая картофель, овощи, молоко и мясо.