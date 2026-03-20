Врач предупредила, для кого может быть опасен отказ от мяса

Врач Бурнацкая: вегетарианство может быть опасно для беременных, детей и пожилых.

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Вегетарианство подходит не всем, с осторожностью к этому нужно подходить беременным, детям и пожилым людям, заявила врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

«В первую очередь осторожность нужна беременным и кормящим женщинам. В этот период организму требуется повышенное количество белка, железа и витамина B12, а их дефицит может привести к задержке развития плода и осложнениям у матери», — рассказала терапевт информационному порталу РИАМО.

По словам врача, в группе риска также находятся дети и подростки, поскольку их организм активно растет, а обеспечить все необходимые питательные вещества только за счет растительной пищи без тщательной балансировки рациона сложно.

«Пожилые люди также уязвимы. С возрастом ухудшается всасывание витамина B12 и железа, а отказ от мяса может ускорить развитие саркопении (прогрессирующая потеря мышечной массы — ред.) и остеопороза», — предупредила Бурнацкая.

Кроме того, переход на вегетарианство не рекомендуется людям с железодефицитной анемией, заболеваниями ЖКТ в стадии обострения и расстройствами пищевого поведения, для них подобное ограничение может стать триггером ухудшения состояния.