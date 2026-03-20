От татар до кабардинцев: в старинном замке под Калининградом открылась выставка, посвящённая культуре 12 народов России

Один из центральных образов экспозиции — Кутх, мифологический персонаж коренных народов Камчатки и Дальнего Востока. Это бог-ворон из легенд коряков и ительменов, создатель земли и прародитель людей, одновременно мудрый и хитрый. Через него и другие подобные фигуры выставка показывает, как разные народы объясняли устройство мира и место человека в нём.