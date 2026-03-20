Нутрициолог объяснила, почему утром не хочется есть

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Отсутствие чувства голода после пробуждения чаще всего связано с неправильным режимом питания и поздними приемами пищи, рассказала NEWS.ru тренер, нутрициолог Ольга Яблокова.
«Отсутствие чувства голода после пробуждения чаще всего связано не с особенностями организма, а с режимом питания. Одна из распространенных причин — поздний ужин или перекусы перед сном. Если еда поступает в организм поздно вечером, пищеварительная система продолжает работать ночью и утром чувство голода может появляться позже. На утренний аппетит еще может влиять режим сна. Если человек ложится спать очень поздно или спит мало, это сбивает работу гормонов, которые регулируют чувство голода и насыщения», — пояснила нутрициолог.
Она также отметила, что лучше завтракать в течение первого часа после пробуждения, так как это помогает поддерживать уровень энергии и делает режим питания полезнее.