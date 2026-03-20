Павел Саватеев стал и. о. зампредседателя нижегородского правительства

С сентября 2019 года Павел Саватеев возглавлял министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Павел Саватеев приступил к исполнению обязанностей заместителя председателя правительства Нижегородской области. Ранее на этой должности был Иван Каргин, который ушел с поста по собственному заявлению, сообщили в пресс-службе правительства.

Также на должность министра транспорта и дорожного хозяйства области временно назначен Андрей Ермолаев, ранее занимавший пост замминистра.

Павел Николаевич Саватеев, уроженец 1983 года, имеет два высших образования: по направлению «Металлургия цветных металлов» (Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова) и «Автомобильные дороги и аэродромы» (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет).

Его карьерный путь включал работу заместителем генерального директора ООО «Строительная компания “ГостСтрой”, советником директора СПб ГБУ “Мостотрест”, также занимал должность директора департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода. С сентября 2019 года Павел Саватеев возглавлял министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

За свои профессиональные достижения Павел Саватеев отмечен грамотами Дирекции транспортного строительства комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-Петербурга, Благодарностью губернатора Нижегородской области и благодарственными письмами правительства региона, Благодарностью министра транспорта РФ, Благодарностью президента РФ, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сообщалось, что прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покидает пост.