37 нижегородцев получили государственные награды

Среди награждённых — учёные, рабочие, военные и деятели культуры.

Источник: Комсомольская правда

19 марта в музее-усадьбе Рукавишниковых прошла торжественная церемония вручения государственных наград 37 жителям Нижегородской области. Возглавил церемонию исполняющий обязанности первого заместителя губернатора региона Андрей Гнеушев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Среди награждённых — представители самых разных сфер: культуры и искусства, науки и образования, сельского хозяйства и промышленности, а также государственные и муниципальные служащие. Отдельно отметили участников специальной военной операции.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что каждый из лауреатов вносит значимый вклад в развитие региона. По его словам, именно такие люди формируют потенциал области, укрепляют её экономику и работают на благо страны.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов СВО и участников программы «Герои. Нижегородская область». Отмечалось, что, вернувшись к мирной жизни, они продолжают помогать своим товарищам и остаются активной частью общества.

В завершение церемонии награждённых поздравили с заслуженным признанием и пожелали новых достижений и успехов в работе.