На склонах курорта «Манжерок» определены чемпионы России по горнолыжному спорту

«Манжерок уже не первый год является ареной для проведения крупнейших соревнований в нашей стране по горнолыжному спорту. Несколько лет назад мы получили полную поддержку от руководства курорта для того, чтобы были здесь организованы и провели соревнования самого высокого уровня. Трассы курорта “Манжерок” — это одни, наверное, из лучших трасс в стране для слалома-гиганта и специального слалома по своей длине, по подготовке», ― отметил вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов.