Суд оштрафовал «Ситиматик — НН» за загрязнение почв Нижегородской области

Компания АО «Ситиматик — НН» привлечена к административной ответственности за грубые нарушения экологических требований при эксплуатации Балахнинского и Городецкого полигонов ТБО. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода подтвердил законность претензий ведомства, признав предприятие виновным в невыполнении обязанностей по охране почв.
В ходе проверок, проведенных осенью 2025 года, инспекторы зафиксировали негативное влияние объектов на окружающую среду. На Городецком полигоне был обнаружен розлив токсичного фильтрата на грунтовую дорогу, а на Балахнинском — складирование отходов на необорудованных площадках. Кроме того, на прилегающих к обоим полигонам территориях лабораторные исследования выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
По итогам судебного разбирательства постановление надзорного органа оставлено в силе. Суд счел, что оператор полигонов не предпринял достаточных мер для предотвращения экологического ущерба. На АО «Ситиматик — НН» наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. Предприятию предстоит устранить выявленные нарушения и усилить контроль за состоянием земель.
