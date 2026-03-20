Суд оштрафовал «Ситиматик — НН» за загрязнение почв Нижегородской области

В ходе проверок, проведенных осенью 2025 года, инспекторы зафиксировали негативное влияние объектов на окружающую среду. На Городецком полигоне был обнаружен розлив токсичного фильтрата на грунтовую дорогу, а на Балахнинском — складирование отходов на необорудованных площадках. Кроме того, на прилегающих к обоим полигонам территориях лабораторные исследования выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.