В РФ заблокировали более 5 тысяч сайтов с запрещёнными БАД

Роспотребнадзор назвал причины ограничений.

Источник: Клопс.ru

В России заблокировали свыше 5,3 тысячи интернет-ресурсов, занимавшихся продажей запрещённых биологически активных добавок. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на расширенном заседании коллегии ведомства, пишет РИА Новости в пятницу, 20 марта.

По представленным данным, с 15 января 2026 года специалисты проверили 6 460 сайтов. Из них доступ ограничили к 5 398 ресурсам.

Как уточняется, основаниями для блокировки стали отсутствие государственной регистрации продукции, наличие в составе опасных веществ или превышение допустимых норм, а также продажа товаров под видом БАД. В ведомстве отмечают, что работа по выявлению и ограничению подобных ресурсов продолжается.

В феврале сообщалось, что Роспотребнадзор заблокировал около 3 тысяч сайтов с запрещёнными БАД.